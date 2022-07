Toidul on alati olnud oluline roll ka kirjanduses. Eriti vahva, kui saab raamatutegelaste toidueelistusi maitsta, nagu sel aastal Vargamäel. Suvekuuma leevendavad edukalt jäised maiused ja külmad joogid. Kas tänavuse toiduaasta fookuses olev piim on jook või toit? Vot see on küsimus!