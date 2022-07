VANAST UUS! Väikestest linikutest saab üks suur laudlina

Teiselt ringilt leiab vaid sentide eest ilusat käsitööd, näiteks heegeldatud linikuid. Kes on näputööga sina peal, haarab pitslinikud härdusega muidugi kaasa. Üksikuna kasutamise või kapis hoidmise asemel õmble need kokku, et saada suur laudlina.