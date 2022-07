NII SAAD AIAS VETT KOKKU HOIDA! 12 nõuannet, et vähem kasta

Kliimamuutuste tõttu pole ka Eestis enam harvad ilmastiku ekstreemsused, näiteks väga sajused või hoopis kuivad perioodid. Et juulis, mis on tavaliselt kõige põuasem kuu, ei jääks kaevud kuivale või veetrassid veeta, saad aias palju ise ära teha, et vähem kasta, samas nii, et aed ei närtsiks.