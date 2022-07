Kellel on head saagid ja kõrge tootmiskultuur?

„MESi üheks eesmärgiks on maaelu maine kujundamine. Aunimetuse väljastamisega tunnustame igal aastal ühte taimekasvatajat, tänades sellega teda tehtud töö eest. Läbi meediakajastuse jõuavad edulood ka ühiskonda, julgustades noori valima põllumehe vastutusrikast ja huvitavat elukutset. See omakorda tagab Eesti riigi toiduga varustamise jätkusuutlikkuse,“ rääkis MESi juhatuse liige Meelis Annus pressiteates.



Kandidaate parima taimekasvataja konkursile saab esitada 15. juulini. Lisainfo on leitav www.mes.ee/parim-taimekasvataja <https://www.mes.ee/parim-taimekasvataja> .

Aunimetus antakse üle sügisel Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja lõikuspeol.



Maaelu Edendamise Sihtasutuse eesmärk on toetada ja elavdada Eesti maapiirkonna ettevõtlust ja kujundada maaelu mainet. Aunimetuste väljaandmise eesmärk on tunnustada innovaatilist ja efektiivset tootmist ning avaldada tunnustust tehtud töö eest.