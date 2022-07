Marjaaia kahjustajad: kes neist ründab kõige ohtlikumalt? Kuidas kaitsta oma vara?

Kätte on jõudmas maasikate aeg. Nii mõnelgi pool aga jäävad maasikavarred kurvalt longu, sest maasika-õielõikaja (Anthonomus rubi) on maiustajast ette jõudnud. Pahategijaks on pika kärsakuga mardikas, kel on endal pikkust vaid paar millimeetrit.