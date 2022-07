AKEN KINNI VÕI LAHTI? Need tasuta nipid aitavad leitsakut paremini taluda

Kuumalainega on toas sama suur leitsak kui õues. Kas sellisel juhul peaks aknad olema avatud? „Eelkõige sõltub see hoonest. Näiteks paksude kiviseintega või palkmaja suudab suvel kuumaga pakkuda piisavat jahedust ja ei ole mingit mõtet aknaid lahti teha, et kuuma tuppa lasta,“ selgitab pressipöördumises VELUX Baltikumi juht Dimitrijs Astašonoks. Nii tuleks tema sõnul palava ilmaga aknad lahti teha alles öösel, kui temperatuurid normaliseeruvad ning elamist on võimalik mõistlikult tuulutada.