HOIA EEMALE, KAABAKAS! Kuidas kaitsta oma kodust vara?

Kodust lahkudes tuleb kindlasti hoolikalt jälgida, et kõik uksed saaksid lukustatud ja aknad suletud — viimaseid ei maksa jätta ka õhutusasendisse, sest ka siis on osa tööd koduomanik ise varaste eest ära teinud. Kasutusele tasub võtta kõik abinõud, mis võiksid pikanäpumehi eemale peletada: lukud, valgustus, signalisatsioon, kaamerad jmt. Kui aga koju saabudes annab sisselöödud aken või lahtine uks märku, et koju on sisse murtud, tuleb kohe kutsuda politsei, helistades hädaabinumbril 112.