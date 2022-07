KASULIKUD MUTUKAD: keda tasub oma lillepotti elama kutsuda?

„Toataimede armastus sai alguse sellest, et tahtsin endale loomiseks mõnusat ja inspireerivat ruumi. Taimed on hobi ja rõõm,“ räägib aluspesudisainerina töötav Helen Valk-Varavin, et alustas rohelise silmailu kogumisega ateljee rõõmsamaks muutmiseks.