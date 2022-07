„OLEME KODUS!“ | Tapeet moodsalt seina IT-lahenduse abil

Kuidas täpselt välja mõõdetud ja nummerdatud tapeedipaanid seina jõuavad ning millised mustrid on praegu moes, räägib Anna-Kai Tõrs värskest kodumaisest tapeedifirmast Baubauwall.

Öeldakse, et kui paar on käinud vähemalt nädala jagu päevi odavama otsa reisil ning pannud seina tapeeti ning pole tülli läinud, siis jääb see kokku. Uudse digitaalse tapeediteenusega jääb armastuse proovilepanek ära – tuleb vaid täpselt mõõta seinapind ja koju saadetakse välja mõõdetud paanid, mil peal ka numbrid. Lisaks on fliistapeeti ka mugav panna, liim kantakse otse seinale. Erinevat tavalisest rulltapeedist ei jää järgi ka jääke.

Tapeedimoes on juba mõnda aega japandi ehk rahulik ning minimalistlik

Jaapani ja Skandinaavia stiili segu, kus palju loodust, rohelist tooni. Tõrsi sõnul on nüüd selle kõrvale kerkinud mõiste biofiilia ehk elusloodus oma mitmekesisuses. „Linnud, loomad, taimed, džungel - väga laia tõlgendusega teema. On loomamustreid põimunud rohelise troopikaga, uhkeid lillebukette... Need sobivad hästi aktsentseina.“