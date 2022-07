FOTOLUGU | Kunstniku võluv väikekodu: ainsasse ruumi mahub terve armastuse muuseum

Eveli Varik ütleb enda kohta, et on kunstnik, disainer, ruumikujundaja – armastab ruume, valgust, õhku, loodust ja inimesi. Eriti meeldivad Evelile pisut katkised ja aegu näinud asjad, millega tekib eriline tunne, et nad vajavad hoidmist ja tema jäägitut armastust. Nähes vana juugendkappi, kus on kass oma küüsi teritanud ühe puitpilastri peal, tunneb ta liigutust. Lugudega asjad tunduvad nagu iseeneslikud muinasjutud, neil on hing sees. Asjadesse suhtub ta nagu inimestesse, olles veendunud, et need on elusad ja vajavad armastust.