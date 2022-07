VÄHEM ON ROHKEM! Taime ellu sekkumine toob suurema ja parema saagi

Suve keskpaigast alates näeb õunapuude all hulganisti maha varisenud õunapunne, mis on märk õierohkest aastast. Viljahakatiste pudenemisel on mitu põhjust. Esiteks on sellele kaasa aidanud tänavune põuane ja kuum suve algus, mille tõttu kukutab puu oma energia säästmiseks ja ellujäämiseks osa võimalikest viljadest maha. Teiseks pudenevad maha viljad, mida on kahjustanud õunamähkur või õunakoi – nemad tunneb ära viljal oleva kahjustuse järgi.