OLE TÄHELEPANELIK! Puukide arvukus aias on suur

Tervise Arengu Instituudi äsjaavaldatud uuringu tulemustest selgub, et viimase kümne aastaga on puukide arvukus ja nendega levivate haigusetekitajate levik kasvanud. 2020.aasta kevadel läbi viidud uuringust nähtub üllatuslikult, et puugid ei varitse mitte üksnes metsas, hooldamata rohus ja võsas, vaid enam kui kolmandik leidudest saadi koduaedadest.

Levinuim puukidega edasikantav haigus on puukrikketsioos, mida leiti 35 protsendil puukidest. Õnneks sellega nakatudes enamikul inimestest sümptomeid ei teki, kuid nende ilmnemisel saab abi antibiootikumidest. Puukborrelioosi levimus Eesti puukides on 28 protsenti ja seda kandis koguni 41 protsenti Läänemaa puukidest. Selle haiguse esinemissagedus on üle Eesti viimase 15 aasta jooksul 2-3 korda kasvanud. Puukentsefaliidiviirust leiti õnneks kõige vähem, kuid see viitab haiguse ebatüüpilisele levimismustrile.