Lummavad liiliad: õieiluks vajab taim oma kasvunõudeid

Kätte on jõudnud liiliate õitsemise kõrgaeg. Neid kuninglikke lilli kasvatati juba keskaja kloostriaedades, kus nad sümboliseerisid puhtust ja süütaolekut. Nüüdseks on liiliatest aretatud lugematu arv sorte ja hübriide ning nende võidukäik jätkub enneolematu hooga. Ometi on neil iludustel omad kasvunõuded, milleta nad aias ei edene.