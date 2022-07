SISUSTUSPOODIDEL ÄRI ÕITSEB! Kodu kaunistamiseks inimestel raha jätkub

„Ostuhuvi sõltub hooajast," kinnitab Ida Sisustuspoe omanik Triin Õunpuu. Kaubaks lähevad kergesti lauanõud, eriti taldrikud, praktilised tarvikud. „Koroonaaeg tekitas olukorra, et hakati kodudes serveerima ilusatest nõudest, ja neid on vaja erinevas hinnaklassis," räägib Õunpuu.

Sageli leiavad tee kodudesse valgustid, suured põrandavaasid ja alati on kuum kaup vaibad, eriti sügisel. „Olen arvestanud sellega, et hinnatundlik klient leiab ka vajaliku,

kõigil ei ole tuhandeid." Huvi fotograafia, sisustuse ja kunsti vastu inspireerib teda, töö sisustuskaupadega annab energiat ja entusiasmi toimetada ja äri edasi arendada.