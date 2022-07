TAHAD TEADA, MIS ON MOES? Jagame teiega sisekujundustrende otse Milanost!

Juba üle aasta võib märgata, et üheainsa diivanilaua asemel on moes kokku sobitada vähemalt kaks või lausa kolm lauda. Need ei täida üksnes oma otstarvet, vaid on ka oluline sisekujunduselement. Nii samasse komplekti kuuluvaid kui eri kujundusega laudu on saadaval paljudes värvides ja need võivad olla eri materjalist, näiteks keraamilised, kivist või puidust.