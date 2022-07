Aed, kus kasvab 350 roosi! Eesti põhjapoolseima rosaariumi peremees Albert Berzinš: "Jah, see on haigus!"

Albert Berzinš on mees, kes pole suu peale kukkunud. Aga vähemalt korra elus on olnud ta sõnatu. See juhtus mullu, kui roosiaretaja Mart Ojasalu näitas talle oma uut aretist ja teatas, et selle kauni karmiinpunase träpsuliste õitega roosi nimi on ‘Albert’. Tema, Albert Berzinši auks, kel täitus 70. verstapost.