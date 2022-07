„OLEME KODUS!“ | Milliseid trende pakub Soome elamumess Naantalis ja mis on japandi stiil?

Valdav japandi stiil ehk Jaapani ja Skandinaavia ühildumine. Tumeda raamistusega hele liivakarva kujundus, mis peegeldab aknast paistvat loodust. Nii on palju ka samblatoonides tekstiile. Rõhk on meelerahul.

Tagasitulija – vitriinkapp. Avatud köögis-elutoas on solistiks astumas integreeritud või eraldiseisev klaasustega kapp, kus esil serviis.

Abiruumid on varasemast rohkem ka silmale kaunilt kujundatud.

Kabinet on kabinet, mitte ajutine oma rolli otsiv ruum, kus saab ka teha sporti või külalise ööbida panna. Töölaud on küll kergejalgne, aga soliidne. Vaatega akna suunas.

Oleskelutoake – kabineti kõrval on väike ruum, kus võib olla vaid madal voodilaadne lebola lugemiseks, mõtiskeluks, eraldumiseks. Kodukontorite ajastu uus tuba.

Toad on väiksemad – magamistuppa mahuvad vaid öökapp ja voodi. Lastetoadki on praktilised. Kogu elu koondub avatud kööki-elutuppa. Asjad on paigutatud integreeritud esiku- ja köögikappidesse, walk-in-garderoobi.