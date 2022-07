Kuidas võib kass olla korraga elus ja surnud?

Kvantmaailm on nii kummaline, et mõningate nähtuste selgitamisel jääb tavamõistus hätta. Me võime kuidagiviisi aru saada sellest, et kui Mount Everestist tühjus välja võtta, mahub ta teetassi sisse, ent kuidas selgitada seda, et üks algosake saab olla samal ajal kahes kohas? „Elementaarosakeste maailmas toimuvad asjad, mis meie maailmas on mõeldamatud. Ja filosoofilisest vaatepunktist on see endiselt sügav probleem: miks see nii on?“ arutleb kvantfüüsik ja filosoof Veiko Palge.