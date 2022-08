FOTOLUGU | 9 TÕHUSAT ASENDAJAT: pinnakattetaimed kohtades, kus muru ei taha kasvada

Roheline pöetud murupind aias ja haljasaladel on midagi nii enesestmõistetavat, et enamasti me alternatiividele ei mõtlegi. Siiski ei taha muru kasvada sugugi igas kohas, kus meie teda näeksime. Lootusetu ponnistamise asemel võiks keerulised kohad katta pinnakattetaimedega.