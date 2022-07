EHITUSVALDKOND VÕI METSIK LÄÄS?! Kas keegi teab kedagi, kes kuskil tegi midagi? Väga oleks abi vaja!

Maja vajab väga tundlikku kätt, kuid sellist pole kuskilt võtta. Kohalikud meistrid, kes paar aastat tagasi olid olemass, on kõik saanud endale lihtsamad tööd ümbruskaudsete miljonäride murusid pügades või Põhjamaades paremat pappi saamas. Kedagi uut aga pole. Ka siis kui nad olid, olid kogemused need, et tüüpidel oli korraga kolm objekti ja töid tehti põhimõttel: milline perenaine hetkel kõige rohkem karjub. Mina olin ses osas liiga algaja, sain tööd tehtud, kui mulle tuli appi sõnakam naabrinaine, kes oli vist kellegi kauge hõimlane. Niisiis, tundub, et naudime rustikaalset algupära või õpime vaikselt ise tegema. Olen kuulnud, et paljud ongi ise hakanud ehitamist seetõttu õppima.