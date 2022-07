Kvaliteetsem tulemus ja rahaline kokkuhoid: fermid on ehitusel üha populaarsemad!

Katusefermid on ideaalsed nii uue maja ehitamiseks kui vana renoveerimiseks. Tehases valmistatud fermid on tugevamad võrreldes objektil ehitatud konstruktsioonidega. Lisaks arvestatakse konstruktsioonide tegemisel ka hilisema kattematerjaliga – plekk, kivi, eterniit, laast jne. Fermide kasutusala on üsna lai, sest need sobivad nii katuste, lagede kui ka põrandate ehitamiseks. Vahelagede sisse on lihtne paigaldada elektrijuhtmeid, ventilatsiooni-, kanalisatsiooni-, kütte- ja veetorusid.

Et kõik on muutunud kallimaks, on fermide plussiks võimalus raha kokku hoida. Võrreldes traditsiooniliselt ehitatud katusega, on nendelt materjalidelt võimalik saavutada kuni 30% kokkuhoidu. Konstruktsiooni koostamisel saab kasutada optimaalselt vajaminevaid ristlõikeid ja puitmaterjali.

Samamoodi on kokkuhoid nii ehitusplatsil kui ka ajas. Ehitusplatsil ei teki asjatuid tootmisega seotud jäätmeid ning ajaliselt on märkimisväärne just lihtsus ja kiirus – tehasest saab tellida fermid täpselt ajaks, mil tööjärg on käes.

Iga katusekonstruktsioon valmistatakse spetsiaalselt hoone järgi. Fermid projekteeritakse pädeva inseneri poolt spetsiaalse programmi abil – nii on võimalik pakkuda praktilisi ja paindlikke lahendusi erinevatele katusekonstruktsioonidele. Ka paigaldamine ise ei nõua eritehnikat, piisab vaid lihtsamast kraanast (mis on enamasti sama auto peal, mis transpordib fermid objektile). Tööga saab hakkama väike arv üldehitusehitajaid ja võimalik on paigaldada ka kitsastes oludes.

Mis võib valesti minna?

Natural AS on olnud pikalt turul ning pühendunud puitmaterjali jätkusuutlikkuse parendamisele. Suur fookus on katusefermide tutvustamisel ja kasutajateni viimisel. Seeläbi on puututud kokku ka erinevate vigadega, mida inimesed on teinud.

Kuigi hinnapakkumiste küsimine erinevatelt tootjatelt on igati tervitav, tuleb olla täpne ja tähelepanelik detailides. Projekteerijad on erinevad, kasutatakse ka erinevaid programme fermidprojekti koostamisel ja kui on näha erinevusi (näiteks kuskil on materjali rohkem arvestatud), siis uuri emmalt-kummalt pakkujalt, millest selline erinevus. Ära jäta seda tähelepanuta ning väldi otsuse tegemist ainult hinna baasil.