RMK kutsub huvilisi looduse päeva retkedele

Näha saab näiteks Kalevipoja jalajälgi Neerutis ja uudistada Põlula kalakasvandust ning meisterdada Lahemaal või Hiiumaal kuusevaigusalvi. Muu hulgas saab uurima minna sedagi, miks on soo väärtuslikum märjana kui kuivendatuna ning mida selle tarvis tehakse, et kuivaks muudetud alad taas vesiseks muuta.



Üle Eesti korraldatavad retked on kõigile tasuta ning nendega pööratakse tähelepanu Eestimaa ilusale, avastamist väärt loodusele.