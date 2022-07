Hullutav floksiaeg: vähenõudlikud lilled vajavad siiski kindlaid tingimusi

Retromaigulisusest hoolimata on floksid üsna lihtsaltkasvatatavad lilled ega vaja ülemäära palju hooldust, sobides hästi nii algajale aednikule kui ka moodsasse linnaaeda. Stampidesse kinni jääda ei maksa, sest nii välimuselt kui kasvukõrguselt on neid väga erinevaid: leidub nii madalaid kui ka toestamist vajavalt kõrgeid sorte. Vanaemade aegadest alates on flokside ehk aed-leeklillede sortiment plahvatuslikult kasvanud ning igal aastal tuuakse müügile aina uusi sorte. Traditsiooniliste valgete, fuksiaroosade ja lillakate kõrval kohtab erakordselt eredavärvilisi või lõheoranže, samuti neoonvärvides hübriide, rohelisi ja selliseid, mille õiepungad kunagi ei avanegi.