KOOLIHOOVIS ELAVAD PONID JA LAMBAD: „Vahel on see päeva osa, et lapsed viivad loomadele süüa ja vett!“

„Olen lapsest peale Peedul elanud ja mu vanematel olid kunagi nii kitsed kui ka lambad, kes suveks maale elama kolisid. Mul endal oli paar kana. Esimesed lambad kooli juurde võtsin siiski suure kahtlusega. Mõtlesin, et proovime, kas see üldse on võimalik. Tol hetkel oleksin naernud, kui keegi oleks hobuste pidamist pakkunud,“ selgitab Liina lõbusalt. Tänaseks on kohalikud inimesed kooli juures elavate loomadega harjunud ning neist on saanud kogukonna osa.