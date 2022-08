TEE ISE | Ratastel kassipesa on praktiline lahendus nii loomale kui pererahvale

Kassid juba oskavad valida mõnulemiseks koha, kus hea ja hubane. Et seda tunnet veelgi võimendada, aga ka endale olemine mugavaks teha, tasub meisterdada ratastel kassipesa, mille üks serv on teistest madalam. Tänu ratastele saab aset koristamisel kerge vaevaga liigutada, kassi segamata, ja tänu madalale servale saab kiisu soojakolde ääres end just parajale kaugusele magama sättida.