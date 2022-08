FOTOLUGU | Milline mööbel toetab lapse arengut? Vali lastetuppa sisustus, mida saab põnnide kasvades muuta

Lastetoa sisustust, sh mööblit pakkuva OÜ Superkuu juhatajale Merce Valisele meeldivad endale kõige rohkem väikese krutskiga tooted, mis peidavad mitut funktsiooni. Kuna enamik lastetubasid on pigem väikesed, kiidab Valis ka kaks-ühes-tooteid. Näiteks pinki-mänguasjakasti. Samamoodi on neil valikus hoiukastiga voodid, kuhu mahub päris palju asju. Lastetoa mööbli puhul ongi oluline märksõna funktsionaalsus. Palju on näiteks mööblit, mida annab kohandada vastavalt lapse kasvamisele. „Näiteks lapse kasvades saab voodilt turvaääred ära võtta ja teha sellest tavaline voodi.”