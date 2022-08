IDEID KOJU: mis asi on Terrazzo?

Terrazzo juhuslikkuse võlu

Sajandeid vana Terrazzo plaatide kasutamist võib pidada ammu unustatud vanaks, mis taas meie kodude ustest-akendest sisse tungib. Uhked Terrazzo plaadid on käsitööhõngulised ja juhuslike träpsudega ning võluvad mängulisusega, mida nad ruumi toovad! Et plaatide valmistamisel kasutatakse ka tootmisjääke, on nende väljanägemine alati ainukordne ja lõbus. Kui oled kimpus kodu värvigamma valimisel, siis võidki eelistada Terrazzo plaate ja edasi lähtuda kirjudest träpsudest plaatidel, mille ümber muu mööbel siduda.