FOTOLUGU | „Naabrist parema“ võidumaja jõudis päriskoju. Kirke ja Ander Talu teevad korda vana meiereid

„Mõni korter ongi nii suur kui meie konteinermajad,“ ütlevad noored. Nende eeliseks on kahe konteineri vaheline suveköök ehk katusealune terrass suure söögilaua, puhvetkapi, kristalllühtri ning grilliga. Nüüdses asupaigas lisandusid imelised päikeseloojangutega õhtusöögid terrassil avara vaatega põldudele. Konteinerhoone jääb peatuspaigaks, kust kõrvalasuvat meierimaja, mille noored oma päriskoduks ostsid, ehitamas käia. „Oma kodu otsimine on meil selline elukestev projekt. Ma ei tea, kas üldse kunagi leiame selle koha,“ ütleb Ander. „Loodame, et meiereimaja võiks seda olla, aga ei tea.“