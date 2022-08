KÜSIMUS: kas saab laenu võtta, et kodu energiasäästlikumaks muuta? Kas tasub seda teha?

Seega on mitmeid variante, kuidas kodu energiasäästlikkuse tõstmist finantseerida. Meie roheenergialaen on mõeldud küttesüsteemide renoveerimiseks, päikesepaneelide paigaldamiseks ja samuti soojusisolatsiooni parandamiseks. Maja soojustamine, ventilatsioonisüsteemi väljavahetamine või akende ja uste vahetamine on kõik osa kodu energia- ja keskkonnasäästlikumaks muutmisest.