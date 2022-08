„VÕTKE ENDALE VÕI UPUTAME ÄRA!“ Kassipäästjad ei saa enam uusi loomi aidata, sest siplevad võlgades

„Tundub, et praegu algab kassipoegade teine laine sellel aastal,“ muretseb vabatahtlik kassipäästja Evelyn Taaler. Kui pisikestele ei õnnestu kodu leida, siis mõned omanikud ajavad kassipojad tänavale või uputavad. Vabatahtlikest koosnev mittetulundusühing aga praegu uusi hoolealuseid võtta ei saa. Neil on ligi 13 000 euro eest maksmata arveid, nii et olukord on muutunud kriitiliseks.