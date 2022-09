TEE ISE | Betoonist seened, lillepotid ja idamaised laternad

Betoonivalu jaoks läheb vaja betoonisegu pulbrit (müüakse ehitusmaterjalide poes), vett, suurt segamisnõud (näiteks suuremat tugevat ämbrit) ja tugevat segamispulka. Suur abi on elektrilisest segutrellist, kuid ka ilma saab hakkama. Sega betoon veega vastavalt pakil toodud juhendile. Sega segu hästi läbi ning vala kiiresti vormidesse, et see segamisnõus tahkuma ei hakkaks. Mitme asja, näiteks suure laterna detailide valamisel tasub vajalik segu teha valmis jaokaupa, nii on betoonimassi füüsiliselt lihtsam käsitleda ja väldid ka segu tahkumist segamisnõus. Jäta täidetud vormid kuivama päikese eest varjulises kohas vähemalt kaheks ööpäevaks, suuremad vormid (nt suurte seente kübarad) võivad kuivada isegi nädala.