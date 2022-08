LUGEJA KÜSIB | Käsitöö – hobi või võimalus ettevõtluseks?

Käsitöö valmistajaid on väga erinevaid. On neid, kellele väga meeldib lisaks põhitööle veeta oma aega käsitööd tehes, maandada pingeid ja tunda rõõmu millestki, millel on tulemus. Teisalt leidub neid, kes on aja jooksul mingis tehnikas väga osavaks saanud ning jõudnud punkti, kus hobist on saanud midagi, mis võiks hakata ka reaalset tulu tooma.