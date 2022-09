SAAME TUTTAVAKS | Käsitööõpetajate selts „AITA“ kui käsitööõppe hoidja

Eesti on selles osas haruldane paik, et käsitööõppega alustatakse algklassides, jätkatakse põhikoolis ning täiskasvanuõppes pakutakse mitmeid võimalusi kutseõppes kuni bakalaureuse- ja magistriõppeni välja. Seetõttu on oluline, et huvi käsitöö vastu tekiks lapsel juba võimalikult varakult. Õpetajate ühendus hoolitseb eelkõige selle eest, et nii käsitöö kui ka kodunduse õpetamisel väärtustataks rahvuslikku käsitööd, edendataks käsitöö ja kodunduse õpetamist ning kaitstaks õpetajate kutsehuve. Oma mõtteid käsitööst ning seltsi tegevusest jagavad seltsi esinaise rolli täitnud Lehte Jõemaa, Ingrid Rump, Tiiu Rosenberg, Kristi Teder, Terje Raudsepa, Keirin Ritval ning Saima Tõigast.