MEIE KIISUL KRIIMUD SILMAD! Kas tiigrit annab taltsutada?

Kass ei ole koer, kes meelsasti kuuletub ja õpib, et peremehele meeldida. Pigem võib üks kange karakteriga nurrumootor korraldada asjad nii, et elu hakkab peres käima tema taktikepi järgi. Siiski on võimalik ka kassile mõned kooselu põhitõed selgeks õpetada.