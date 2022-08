Tahad võtta kassipoja? Kas sinu kodu on talle ohutu?

Kui paljude pakkumiste seast on see oma ja õige silma hakanud ning otsus uus pereliige majja tuua on tehtud, tuleks enne talle järele minemist kodule tiir peale teha, et veenduda: kassipoega ei ohusta miski. Käi kodu läbi ja püüa asju vaadata n-ö kassi vaatenurgast, soovitab portaal mustijamirri.fi – igas tavalises majapidamises on õige palju kiisulapsele ohtlikke kohti. Uudishimulik ja väle kassipoeg võib jõuda täiesti uskumatutesse kohtadesse, kust teda esialgu isegi otsida ei oska, seepärast tasub esimeses järjekorras ohutuks muuta vähemalt kõik need kohad, kus suudad ohtu ette näha.