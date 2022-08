LUMMAVALT KUTSUV: õdus valgus rõdul või aias

Ilmatargad lubavad, kes kindlamalt, kes ettevaatlikumalt, et augustis tuleb suvesooja veel piisavalt. Seega pole põhjust seltsieluga nelja seina vahele kolima hakata, vedamise korral saab õues mõnusaid õhtuid veeta veel pikalt – ei maksa unustada, et suvi lõpeb alles septembris! Ainus häda, et pimedaks läheb iga päevaga aina varem. Seepärast tasub mõelda aia- ja rõduvalgustusele.