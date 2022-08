FOTOLUGU | RONITAIMEDE LOPSAKUS AVALDAB MULJET: muuda seinad haljaks!

Eriti populaarsed on haljasseinad linnades, kuid mänguruumi on rohkem suuremates aedades –haljasseintega saab aiale kiiresti ja lihtsalt anda vertikaalse mõõtme, samas kui puud kasvavad kaua. Haljastatud võreseinte ja pergolate abil saab luua varjupakkuvaid istumiskohti, liigendada aiaruume ja esile tõsta aktsente. Taimi, millega sellist efekti saavutada, on väga erinevaid, sobivad nii ühe- kui ka mitmeaastased. Kui üheaastased taimed on eelkõige kiirekasvulised suvikud, kes kevadel alustades võivad suve lõpuks saavutada paarimeetrise kasvu, siis püsiliaanid kasvavad aastatega aina pikemaks ning sobivad eelkõige kohtadesse, kus on vaja püsivalt katta suuremaid alasid.