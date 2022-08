Viru Folgi peakorraldaja Peep Veedla: „Oleme tegutsenud sõjast sõjani!"

Sel aastal toimus järjekorras viieteistkümnes Viru Folk. Peakorraldaja Peep Veedla sõnab, et festival on toimunud sõjast sõjani. „2008. aastal toimus Gruusia sõda, nüüd on sõda Ukraina vastu,“ ütleb Veedla soojal suvepäeval Käsmu kaptenikülas merele vaadates. Neljapäeval sai ta vabatahtlikelt kingiks vaiba, kuhu heegeldatud allesjäänud käepaelad erinevatest aastatest.