„OLEME KODUS!“ | Milliseid lisaväärtusi kinnisvaraturult otsida? Kas arendaja on mõelnud ka jahutusele?

Arendajalt tasub julgelt uurida, mida hoovi rajatakse, milline tuleb haljastus. Võimalused ei pea piirduma vaid väikelaste alaga. Hea, kui on mõeldud tervele elukaarele. Et tegevust leiaks ka suuremad lapsed, vanemad inimesed saaks võtta raamatu ja minna õue pergola varju või alles jäetud kõrghaljastuse või uute puude juurde.

Kogukonnamaja oskavad tahta vähesed, aga tasub uurida, sest neid juba Tallinna lähipiirkonna arendustes on. Päeval on seal lastehoid ja saab ka elamise lähedal rahulikus kodukontoris käia. Õhtuti võib ruume kasutada näiteks joogatrennideks.

Järjest rohkem on arenduses sees ruum koerte pesemiseks. Kui käia meie kliimas vähemalt kaks korda õues jalutamas, on ebamugav tuua koer kodu vannituppa pessu. Pesuruumis saab koera pesta ja kuivatada ning siis trepist üles minna.

Eriti mõnus on kui jalgrataste ja kärude ruum läheb otse välisfassaadilt. Tore on, kui trepikodade juurde saab jätta ka külaliste rattad. Kui lastele sõbrad külla tulevad, ei pea nad rattaid trepikotta sisse tassima, vaid jätavad õue rattaraami külge.

Kuumad suved on pannud kliendid küsima, kas aknad avanevad ka muudesse suundadesse kui vaid lõuna. Ja kas arendaja on mõelnud ka jahutusele. Viimase aja teema on ka kütteliik. „Mõned aastad tagasi tundus mõnus gaasiküte. Täna sihime uutes arendustes kui vähegi võimalik maaküttele ja kui vähegi saab, siis paigaldame ka päikesepaneelid,“ nendib Pissarenko. Keskkonna-teema on seegi, et luuakse laadimiskohti elektriautodele.