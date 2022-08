FOTOLUGU | SEE KAUNITAR NAERATAB JA SÄRAB! Sagadi mõisas ootab lopsakas lilleaed

Põhja-Eestis Lahemaal paiknevate mõisate vastu on aeg olnud armulisem. Osalt on see tingitud ajaloolistest teguritest, põhiliselt aga asjaolust, et 1970.–80. aastatel võtsid nende korrastamise oma auasjaks mitmed jõukad kolhoosid, kes palkasid toonased parimad restaureerimisarhitektid. Mõisate härrastemajad koos kõrvalhoonetega said uued katused, varemed ehitati üles, ümberkaudsetest taludest otsiti ja vanavaraturul liikus veel mõisaaegseid mööblitükke, mille analoogide põhjal mõisad ajastu vaimus sisustati. Korrastama asuti ka võsastunud ja metsistunud parke ning istutati uuesti viljapuuaedu.