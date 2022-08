KINNISVARATURUL LIIGUB VARJATUD LISAVÄÄRTUSI! Uusarenduste juures võivad olla kogukonnamajad, elektriautode laadimispaigad, koerte pesuruumid

Uue kodu valimine on emotsionaalne ja detailirohke protsess. Tavapäraselt alustatakse elupaiga suurusest ja asukohast. Kui need suured teemad paigas ja sõelale on jäänud kindlad arendused, tasub laskuda detailidesse: milliseid lisaväärtusi antud kodud pakuvad ning mis on oluline just teie pere jaoks?