Kutsu appi kõige parem sõber: lemmik aitab lugema õppida

Lugemisoskuse edenemiseks on oluline, et laps loeks kõva häälega. Talle endale võib aga omaette valjusti lugemine imelik tunduda, kellelegi teisele ette lugeda ei pruugi ta samuti tahta, kui teab, et pole selles veel kuigi osav. Võtke appi lemmikloom ‒ pole vahet, kas enda või mõne tuttava oma, peaasi, et kannatlik ja sõbralik.