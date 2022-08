NÄPUD SÜGELEVAD SUVELÕPUL: jaga ja istuta, lõika ja kärbi!

Püsilillede õitsemist vaadates võid märgata, et kõik ei ole ühtviisi lopsakad, mõned neist on silmnähtavalt kiduramaks jäänud. Ilmselt on põhjus selles, et nad on liiga kaua olnud ühes ja samas kasvukohas ning vajavad nüüd jagamisega noorendamist. Kevadel ja suve algul õitsevate püsilillede jagamiseks ja ümberistutamiseks on augusti lõpp parim aeg, seega tasub aias kriitilise pilguga ringi vaadata. Pärast ümberistutamist kasta taimi kindlasti põhjalikult.