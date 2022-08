MEIE JÄNKU! Miks küülik kõike närib?

Koju küülikut võttes tuleb aegsasti arvestada, et vastupandamatu jõuga tõmbavad neid nii kõikvõimalikud juhtmed (millest võib saada elektrilöögi) ja taimed (mis võivad olla mürgised) kui ka kõik muu näritav kraam: põrandaliistud, uksepiidad ja mööblijalad. Seepärast on vaja neile varuda näiteks õunapuuoksi, heina, närimispulki jm, et hammastel oleks piisavalt tööd ‒ siis laastavad nad majapidamist märksa vähem. Tasub teada, et küüliku hambad võivad kasvada 2‒3 mm nädalas ‒ ta lihtsalt peab neid kulutama.