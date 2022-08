MÕNED NENDEST MAHUVAD PEOPESSA: bonsaikollektsiooniga aed Inglismaal tõmbab magnetina

Bonsaiaed rajati Wisleysse juba 1997. aastal, kuid tehti hiljem paar korda ümber ning praegusel kujul avati kümme aastat tagasi, mais 2012. Wisley aias on esindatud 30 bonsaid, mis on kujundatud liikidest, kes suudavad Inglismaa kliimas aastaringselt välitingimustes kasvada ega vaja talveks kasvuhoonesse viimist. Lihtsatel puitalustel eksponeeritud bonsaid on asetatud selliselt, et nende vaatlemiseks ei pea madalale kummardama. Igihaljaste hekkide ühtlane roheline taust laseb esile tõusta erilistel võrakujudel, samuti on puudel igal aastaajal erinev ilme. On õitsvaid ja isegi viljuvaid liike.