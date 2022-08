ÕL VIDEOTUUR JA GALERII | Lõpuks ometi saab Tallinna lähedal Ikea poodi. Suunamudijad: „Ebareaalne!“ „Unistuste täitumine!“ „Üli-üliäge!“

Tallinna lähedal Kurna külas 25. augustil avatavas Ikea poes toimus teisipäeval pressile ja mõjuisikutele mõeldud tutvustushommik. Seal sai aimu, millega Rootsi sisustushiid ostlejaid peibutab. Poe pindala on küll väiksem kui Riias asuval Ikeal, kuid see-eest on siin esinduslik klaasist roheala. Siit saab soetada taimi, mis on eestlastele oluliseks kodusisustuse osaks. Ka näidiskorterid on siin sisustatud nii nagu keskmine eesti pere eelistab oma kodu sättida. Mõeldud on nii vallalistele meestele kui ka naistele, lastega peredele, pensionäridele jne.