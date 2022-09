KES SELLE ÕNNETUSE KINNI MAKSAB: kas üürikorteri kindlustamine on omaniku või üürniku vastutus?

Kodukindlustus koosneb kolmest osast. Esiteks ehitiskindlustus, millega on kaitstud eluruum koos selle oluliste osadega (seinad-põrandad-laed), sealhulgas sisseehitatud mööbli ning korteri juurde kuuluva keldri või panipaigaga. Teiseks koduse vara kindlustus, mis kaitseb inimese vara (mööbel, tehnika, riided-jalatsid jms). Kolmandaks vastutuskindlustus, millest on abi siis, kui ootamatu kahju on tekitatud kolmandatele osapooltele (näiteks naabritele).