KELLE KASUD ON MÄNGUS? Kas üürnikul on mõtet korterisse investeerida?

Enne remondi planeerimist ja sisustuse soetamist tuleks teha eelarve ning selle järgi hinnata ka üürikorterisse investeerimise otstarbekust. Tuleks hinnata võimalike tööde mahtu ja kas nende tegemisega saab ise hakkama või on vaja palgata spetsialistid. Eelarvet mõjutab ka see, kui kalleid materjale remontimisel kasutada. Kindlasti tasub silmas pidada, et investeering jaotatuna korteri kasutamise eeldatavale perioodile ja kuine üürimakse kokku ei tohiks olla suurem kui teiste turul pakutavate remonditud ja sisustatud korterite üürihind.

Kui eelarvest selgub, et sisustuseks ja remondiks jääb veidi raha puudu, on võimalus kasutada erinevaid finantseerimistooteid. Lisaks väike- ja remondilaenule saab näiteks sisustust või vajalikku kodutehnikat soetada ka järelmaksuga. Järelmaksu ja laenu erinevus on see, et järelmaksuga saad tasuda terve ostukorvi eest, laenu abil saad teha ka väiksemaid remonditöid, maksta vajalike teenuste eest jne.