FOTOLUGU | Huvitava väljanägemisega tomatisordid meenutavad ploome ja peete

Tomat (Solanum lycopersicum) on maailmas üks enimkasvatatud köögivilju, mida ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) andmetel toodetakse aastas enam kui 182 miljonit tonni. Meie tänapäevaste tomatite esiemaks on Solanum pimpinellifolium ehk sõstartomat, kellelt kaasaja sordid on pärinud tugeva lõhna, punase värvi ning stressitaluvuse ebasoodsates oludes. Maavitsalistena ei ole looduslike tomatiliikide viljad kuigi suured, jäädes keskeltläbi sõstra- kuni kirsisuuruseks. Ometi õnnestus sõstartomati abil aretada suureviljaline tomat ning edasine sordiaretus on juba nähtav meie toidulaual.