LEMMIK MÕJUTAB STRESSITASET: kui seda ainet on puudu, kallista neljajalgseid!

Muidugi, nende harvade hetkede kõrval, mil mõni nende vemp silme eest mustaks võtab. Uuringudki kinnitavad, et lemmikloomad mõjuvad soodsalt nii omanike füüsilisele kui ka vaimsele tervisele.

Näiteks on mitmeid kordi tõestatud, et lemmikloomaga koos veedetud aeg, juba 15–30 minutit, leevendab tõhusalt stressi, kirjutab Health.com: armastusehormooni ehk oksütotsiini eritumine suureneb, stressihormooni ehk kortisooli tase aga väheneb.

Küllap on see ka põhjus, miks kontorikoeri ja -kasse on aina rohkem.